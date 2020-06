Troppa Lazio per la Ternana nel test di Formello. Immobile scatenato, finisce 7-2

20 giugno 2020 a

E' finita 7-2 per la Lazio l'amichevole di Formello tra i biancocelesti e la Ternana. Certo, non è che si poteva chiedere di più alle Fere per la differenza tecnica e tattica tra le due compagini. Però, già vedere di nuovo in campo i rossoverdi dopo uno dei periodi più difficili per il paese Italia qualcosa è. Il test a Formello di sabato 20 giugno è servito a staff e tifosi per vedere la condizione della squadra che sabato 27 andrà a Cesena per giocarsi il primo storico trofeo nazionale, la Coppa Italia contro la Juve Under 23 e un pass agevolato per la post season. Questa la sequenza delle reti: 7’ pt Milinkovic Savic, 10’ pt Caicedo, 12’ pt Vantaggiato, 22’ pt e 17’ st Immobile, 5’ st Verna, 22’ st e 32’ st Vavro, 45’ st Falbo.