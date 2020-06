Tennis, via agli Assoluti di Todi: Sonego-Pellegrino e Paolini-Paoletti i primi match

Il sindaco Ruggiano: "Sarà un evento bellissimo"

Il grande tennis nazionale riparte dall'Umbria. Dopo 16 anni di stop si terrà il torneo di tennis che incoronerà i nuovi campioni d’Italia sia in campo maschile sia in quello femminile (l’ultima edizione si svolse nel 2004). Teatro di questo importante evento saranno i campi in terra rossa del Tc Todi 1971, che ospiteranno la kermesse sportiva da oggi fino al prossimo 28 giugno. A contendersi il titolo anche due umbri, Francesco Passaro (che sarà impegnato nelle qualificazioni) e Matilde Paoletti dello Junior Tennis Club Perugia. Tra i big, invece, ci sono Lorenzo Sonego (numero 46 del mondo) e Jasmine Paolini (95), che avrà come prima avversaria proprio Matilde Paoletti.

La conferenza stampa ed il sorteggio del tabellone si sono tenuta presso la sala del Consiglio di Piazza del Popolo a Todi alla presenza degli ex campioni italiani Francesco Cancellotti e Diego Nargiso; Marcello Marchesini, presidente di Mef Tennis Events (organizzatrice del torneo insieme alla Fit, con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Todi); Riccardo Ragazzini, supervisor campionati italiani assoluti; Giorgio di Palermo, direttore campionati italiani; Antonino Ruggiano, sindaco città di Todi; Antonella Tiranti, dirigente servizio sport e turismo Regione Umbria; Domenico Ignozza, presidente Coni Umbria; Roberto Carraresi, presidente Fit Umbria; e gli assessori comunali Elena Baglioni (bilancio) e Claudio Ranchicchio (sport e cultura).