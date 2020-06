Corsa allo scudetto, la Lazio fa le prove generali con la Ternana

Primo test anche per i rossoverdi in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus Under 23

Amichevole di prestigio a Formello. La Ternana di Fabio Gallo in attesa della ripresa della stagione sosterrà domani un test nel centro sportivo della Lazio. La squadra di Pippo Inzaghi in vista della ripartenza della serie A fa le prove generali contro i rossoverdi di patron Bandecchi che vanta un buon rapporto con il club biancoceleste.

Ma la partitella serve anche alle Fere che domenica prossima sul neutro dello stadio Mannuzzi Orogel di Cesena scendono in campo per la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus Under 23. Insomma, il test di domani (ore 18.30) serve a entrambe le squadre con Inzaghi che punta dritto allo scudetto considerata anche la forma non eccellente dellaJuventus di Sarri, attualmente con un punto in più dei biancocelesti in classifica.