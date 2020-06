Contadino tiene testa al campione di ciclismo Uran: il video della corsa a 45 km/h

19 giugno 2020 a

a

a

Rigoberto Uran è un ciclista tra i più forti dell'attuale panorama internazionale. Scalatore dotato di grande fondo, ha vinto due tappe al Giro d'Italia e una al Tour de France chiudendo entrambe le corse al secondo posto nelle rispettive classifiche generali. Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012, si difende bene anche a cronometro. Eppure durante uno dei suoi allenamenti, il ciclista colombiano si è visto inseguire da un "campesino", un contadino.

Nibali annuncia la sua presenza al Giro d'Italia. E in testa ha pure il Mondiale

Per diversi chilometri Ivan Dario Jimenez, 54 anni e coltivatore di fiori, nonostante fosse in tenuta da lavoro, con uno zaino in spalla e pedalasse su una bicicletta vecchia, ha tenuto testa al campione e ciclista di punta del team EF. Il campezino si sposta sulle due ruote da trent'anni e da giovane sognava di fare il ciclista: Uran ha così deciso di regalargli una delle sue biciclette.