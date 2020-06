Volley femminile, altro colpo della Bartoccini: ecco l'olandese Koolhass

La centrale nazionale orange lo scorso anno era in Turchia

Un altro innesto al centro per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, direttamente dall’Olanda con i suoi 198cm Nicole Koolhaas si occuperà con il suo muro di rispondere agli attacchi avversari. Giocatrice dalle tante esperienze internazionali, arriva nel campionato nostrano per la prima volta con tanta voglia di dimostrare le proprie qualità, le stesse che certamente non passate inosservate in patria, dove viene convocata nella selezione nazionale dal 2010. Nata il nel 1991 ad Hoorn arriva alle serie maggiori all’età di 16 anni esordendo nel 2007 con la formazione del Volleybalvereniging Alterno di Apeldoorn dove si fermerà fino al 2010.

Nella stagione 2010/2011 arriva il passaggio in Francia con il Vandœuvre Nancy per continuare la permanenza in terra transalpina con l’ASPTT Mulhouse nella stagione 2011/2012 dove conclude la parentesi francofona. La voglia di vincere aumenta e trova soddisfazione nella Elitserien (la massima serie del campionato svedese) dove prendendo parte alla stagione 2012/2013 con la formazione del Katrineholms VK vince lo scudetto e la Coppa di Svezia. L’anno successivo porta una nuova avventura con il passaggio al club finlandese del Lentopalloseura Kangasala dove conquista la Coppa di Finlandia. Dal 2014 al 2016 chiamata dal Franches-Montagne di Saignelégier per affrontare il campionato svizzero. Dal 2016 al 2019 il CSM Bucarest ha ambizioni di vittoria e la porta a sé riuscendo nella stagione 2017-2018 a vincere campionato e Coppa di Romania. La scorsa stagione poi si sposta in Turchia per completare la rosa del Yesilyurt.