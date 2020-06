Juve ko in Coppa Italia, ironia su Sarri: "Finalmente ha fatto vincere il Napoli"

18 giugno 2020 a

a

a

E sono due. Dopo la Supercoppa italiana contro la Lazio, la Juve è stata ancora battuta in una finale, stavolta dal Napoli di Gattuso. Due sconfitte che mettono dunque in discussione l'egemonia bianconera anche in Italia, culminata con l'abbuffata di scudetti (8 di fila). La squadra in campo all'Olimpico di Roma mercoledì 17 giugno è apparsa imballata e senza idee, decisamente lontana da quel "Sarriball" obiettivo dichiarato della dirigenza nel momento in cui ha ingaggiato il tecnico toscano al posto del ben più prosaico Allegri.

E a questo punto è proprio Sarri il bersaglio principale della critica; i tifosi che mai lo hanno amato si aggiungono ai vertici del club che da sempre mal digeriscono qualsiasi tipo di sconfitta. La seconda finale consecutiva persa (un record negativo anche per CR7) è più di un campanello d'allarme e ora per il tecnico diventa fondamentale prevalere in campionato - dove si prevede una lotta serrata con Lazio (soprattutto) e Inter - e andare il più avanti possibile in Champions, trofeo nel quale la Juve cerca il successo da 24 anni. Insomma, per Sarri da adesso in poi è vietato sbagliare.

SNAI – Finale Coppa Italia: otto anni fa vinse il Napolila rivincita della Juve vale 2,05

Intanto sui social e non solo si è scatenata l'ironia. Tra le battute più divertenti ce n'è una particolare di qualche tifoso partenopeo: "Finalmente ha fatto vincere qualcosa al Napoli". Per il grande ex di turno una beffa ancor più pesante da smaltire.