Ternana, Iannarilli e Sini sono i specialisti di Coppa Italia

La Ternana prepara la finale di Coppa Italia contro la Juventus Under 23 (sabato 27 giugno, stadio “Dino Manuzzi” di Cesena) con un paio di autentici specialisti in questa manifestazione come Antony Iannarilli e Simone Sini. Entrambi sono alla loro terza finale in carriera. Ed entrambi sperano di alzare questo trofeo per la seconda volta.

Iannarilli

Il portiere di Alatri approda per la prima volta alla sfida decisiva in Coppa Italia nel 2014. E lo fa (sebbene come panchinaro alle spalle di Piergraziano Gori) con la Salernitana di Angelo Gregucci, che supera il Monza di Antonino Asta grazie alla vittoria ottenuta al “Brianteo” (20 marzo, gol di Manuel Ricci durante i minuti di recupero) e al pareggio conseguito all' “Arechi” (17 aprile, reti di Caio Trouva De Cenco e di Alessandro Volpe). L’estremo difensore rossoverde è invece titolare tra i pali, con Simone Sini al centro della difesa, nella doppia finale persa nel 2018 dalla Viterbese di Stefano Sottili contro l’Alessandria di Michele Marcolini. La compagine piemontese prevale sia all’andata allo stadio “Enrico Rocchi” (11 aprile, 1-0, gol di Michele Marconi) sia al ritorno allo stadio “Giuseppe Moccagatta” (25 aprile, 3-1 firmato con una splendida tripletta dal bomber di Massa Marittima, oggi leader del Pisa, del tutto inutile dunque la rete iniziale di Alessandro Di Paolantonio, attualmente ad Avellino dopo la fugace esperienza di Terni).

Sini

Il difensore, nato a Sesto San Giovanni ma cresciuto nella Roma, è tra i protagonisti l'anno scorso della rimonta della Viterbese di Pino Regoli, che nel match di ritorno (8 maggio, 1-0) ribalta con un gol a tempo scaduto di Zhivko Atanasov la sconfitta rimediata in quello di andata (24 aprile, 1-2, gol di Jari Van De Putte, Andrea Brighenti e Andrea D’Errico). Questo successo lo ripaga della cocente delusione, peraltro

condivisa con Antony Iannarilli, legata alla doppia sconfitta rimediata dalla Viterbese al cospetto dell’Alessandria. E adesso per entrambi si profila l’occasione per un nuovo riscatto, questa volta in maglia rossoverde.

Juventus Under 23

Nella compagine piemontese di Fabio Pecchia militano Raffaele Alcibiade, Gianluca Frabotta, Luca Coccolo, Giulio Parodi, Gianmaria Zanandrea, Pietro Beruatto e Simone Muratore. Per il primo doppia finale vittoriosa (2009 e 2010) al Torneo di Viareggio con la Primavera bianconera. Per il secondo trionfo nella Supercoppa di C (2019) col Pordenone. Per gli altri medaglia d’oro a Viareggio e di argento in campionato con la Juventus Primavera (2016).

