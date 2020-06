La Serie B è ripartita: Ascoli-Cremonese 1-3. Bisoli affossa i prossimi avversari del Perugia

Nicola Uras 17 giugno 2020 a

Il campionato di Serie B è ripartito con il recupero di Ascoli-Cremonese e ad avere la meglio sono stati i lombardi allenati da Pierpaolo Bisoli, ex Perugia e Foligno. La Cremonese ha vinto 1-3 sfruttando il doppio vantaggio con Castagnetti (direttamente da calcio d'angolo, l'ex grifone Leali colpevole al 18') e Palombi (22'). Quindi la rete di Morosini (38') e l'autorete di Andreoni che ha chiuso il match (59').

L'Ascoli, prossimo avversario del Perugia, resta così in piena zona play out mentre per ora ne esce fuori la Cremonese.