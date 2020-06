Mertens e il Napoli insieme sino al 2022. Da brividi il video che celebra il rinnovo contrattuale

17 giugno 2020 a

a

a

Il Napoli e Dries Mertens ancora insieme. Lo ha ufficializzato il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis con un tweet sul proprio profilo: "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!". Il belga ha firmato sino al 2022 dopo essere stato seguito a lungo dall'Inter e altri club esteri (Inghilterra e Cina). Il numero 14 dei partenopei è diventato con 122 gol il miglior marcatore nella storia del club. Al Napoli dall'estate 2013, l'attaccante belga arrivò in Italia come esterno offensivo poi con Sarri si è trasformato in attaccante centrale. Bellissimo ed emozionante il video con cui il club ha celebrato il rinnovo del contratto.