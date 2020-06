Luca Mercadini 17 giugno 2020 a

Moreno Zebi, eugubino, 40 anni, ex diesse del Novara nell’ultima stagione, sarà il nuovo direttore sportivo del Cesena in serie C nel campionato venturo. Zebi, dopo una lunga carriera da calciatore, ha iniziato da team manager a Perugia. Domani la presentazione ufficiale a Cesena dove ha giocato da calciatore con Bisoli allenatore.