Perugia, il patto di Santopadre con giocatori, staff e dirigenti: obiettivi e premi

Conto alla rovescia per la ripartenza. Il Perugia dopo tre mesi ai box si prepara per la sfida di domenica sera ad Ascoli. E in questi ultimi giorni ha incontrato giocatori, allenatore e staff dirigenziale per un patto d'acciaio per le prossime settimane. che si annunciano intense e complicate.

Nell'incontro con la delegazione dei grifoni composta da capitan Rosi, Falcinelli e Buonaiuto, il presidente ha messo sul tavolo un ricco premio promozione insieme ad altri traguardi a scalare per i play off e salvezza. Poi ha incontrato il tecnico Cosmi - in scadenza di contratto tra pochi giorni - e i dirigenti deputati al mercato Goretti e Pizzimenti. Massima concentrazione e obiettivi chiari per ottenere il massimo da questo inedito finale di stagione.