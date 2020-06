Juventus-Napoli finale di Coppa Italia probabili formazioni: le scelte di Sarri e Gattuso. Dove vederla in tv

17 giugno 2020 a

A poche ore da Juventus-Napoli finale di Coppa Italia di stasera mercoledì 17 giugno 2020, ecco le ultime sulle formazioni che si sfideranno.

Ecco le scelte di Sarri e Gattuso per l'11 iniziale. Nella Juventus a centrocampo Bentancur con Pjanic e Matuidi..

Napoli-Juventus è in programma stasera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Napoli-Juventus: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. All.: Sarri.

ARBITRO: Rocchi di Roma.