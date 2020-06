Passaro e Paoletti, due giovani alfieri dello Junior Tennis Perugia protagonisti agli Assoluti

Da sabato 20 giugno, a Todi, i perugini prenderanno parte alla prestigiosa manifestazione che segna la ripresa dell'attività agonistica in Italia

Luca Mercadini 17 giugno 2020 a

Ci saranno due alfieri dello Junior Tennis Perugia al prestigioso appuntamento dei Campionati Italiani Assoluti al via da sabato 20 giugno al Tennis Club Todi. Francesco Passaro e Matilde Paoletti, entrambi perugini doc e tesserati per il circolo di via XX settembre, prenderanno parte al torneo che segna ufficialmente la ripartenza agonistica dopo il periodo di lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Francesco Passaro, classe 2001 al primo anno nel circuito maggiore dopo la bella carriera a livello giovanile ed attualmente al nr. 998 del ranking mondiale, prenderà parte al tabellone delle qualificazioni mentre Matilde Paoletti, classe 2003 seguita a livello federale ed al momento nr.35 al mondo nella classifica juniores, ha visto assegnarsi dalla Federtennis una wild-card e quindi sarà di scena nel tabellone principale della rassegna. A guidare i rispettivi seeding saranno Lorenzo Sonego, nr. 46 Atp e Jasmine Paolini nr. 95 Wta. “Un orgoglio per il nostro club vedere due ragazzi dello Junior protagonisti agli Assoluti – commentano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana che guidano il circolo dalla primavera del 2017 -. Ed al tempo stesso anche una grande occasione per Francesco e Matilde sui loro rispettivi percorsi di crescita agonistica. Sarà bello sicuramente vederli all’opera su campi che conoscono bene in una manifestazione che avrà anche una importante copertura mediatica”.

Campionati Italiani assoluti a Todi, sabato 20 giugno il via

Sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 giugno andranno in scena le qualificazioni maschili, e lo stesso 22 inizieranno i match del tabellone principale. Domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno andranno in scena le qualificazioni femminili, e lo stesso mercoledì 24 inizieranno i match del tabellone principale. Una competizione che rimanda ai grandi campioni del passato. Quello dei Campionati Italiani Assoluti, che non si disputavano dal 2004 e la cui prima edizione risale addirittura al 1895, è un albo d’oro prestigioso, che vede al comando nel maschile Corrado Barazzutti, Nicola Pietrangeli e Fausto Gardini, tutti con 7 trionfi in carriera, e Lea Pericoli e Lucia Valerio nel femminile, che conquistarono 10 titoli a testa.