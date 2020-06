Volley femminile, l'esperta Havelkova alla Bartoccini Fortinfissi

La schiacciatrice di 32 anni approda a Perugia dalla Dinamo Mosca

17 giugno 2020 a

a

a

Dalla Repubblica Ceca passando dalla Russia arriva alla Bartoccini Fortinfissi Perugia Helena Havelkova, per la schiacciatrice di Liberec classe 1988 è un graditissimo ritorno in Italia dopo la parentesi con la Dinamo Mosca nelle due stagioni scorse. La sua carriera nelle massime serie del mondo comincia nella sua città natale durante la stagione 2003/2004 con il VK TU Liberec, nell'anno successivo arriva la chiamata dello Slavia Praga dove rimane fino al 2007. L’esordio nel Campionato di A1 Femminile avviene nella stagione 2007/2008 con Sassuolo per poi fare in bis con la stagione 2008/2009, poi il passaggio a Busto Arsizio dal 2009 al 2012 per vincere i suoi primi titoli (Scudetto, Coppa Italia e 2 Coppe CEV). Con la stagione 2012/2013 approda per la prima volta in Russia dove gioca con la Dinamo Krasnodar e conquista la Challenge Cup, la stagione seguente si sposta in Turchia all’Eczacibasi per una stagione, nel 2014 torna in Italia nuovamente a Busto. La stagione 2015/2016 parla polacco, a chiamarla c’è il Chemik di Police, lì trova il titolo polacco ed anche una Coppa di Polonia, il viaggio verso est prosegue nel 2016/2017 all'ombra dei grattacieli di Shangai in forza al Nuzi Paiqui Dui, chiusa la parentesi in estremo oriente torna in Italia con Monza per la stagione 2017/2018, la sete di vittoria però la porta nuovamente in Russia con la Dinamo Mosca nel 2018 vincendo anche in questo caso titolo nazionale e Coppa di Russia, fino a permanere nella scorsa stagione interrotta poi per l’emergenza sanitaria. La schiacciatrice inoltre è nel giro della propria nazionale sin dal 2007 dove concluse con il 9° posto al Campionato europeo.