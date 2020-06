Ubs Basket Foligno, la ripresa è su un nuovo campo all'aperto

Da lunedì la sqaudra è tornata ad allenarsi e guarda al futuro con tante novità

Luca Mercadini 17 giugno 2020 a

a

a

"Sono passati oltre tre mesi dallo stop a tutte le attività. Quattro mesi lunghi, surreali, difficili per tutti. Quattro mesi senza lo stridio delle scarpe sul parquet, delle risate dei nostri bambini, delle giocate spettacolari di Simas e Jack. Abbiamo chiuso le gabbie dei palloni, spento luci, chiuso un palasport che tutti i giorni ci regalava emozioni e la domenica ci faceva battere forte il cuore, fino alla sirena finale, seguendo il sogno dei falchi in testa alla classifica. Ci siamo chiusi in casa, disciplinatamente, in attesa che le cose cambiassero, cercando di essere utili, in qualche modo. Lo abbiamo fatto senza nemmeno poter salutare i nostri ragazzi, le loro famiglie, e magari darci appuntamento ad una data che nessuno sapeva". Così dall'Ubs Basket Foligno. Di tempo ne è passato, la situazione in tutto il territorio nazionale è in via di miglioramento, e quella data finalmente è arrivata: lunedì 15 giugno, al basket Foligno sono tornati a prendere una palla in mano con un desiderio ed una carica emotiva senza precedenti, per tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Colpo Virtus Bologna: contratto pluriennale per Tessitori

"Certo le norme da rispettare sono molte, le restrizioni altrettante e noi le osserveremo scrupolosamente, ma la cosa più importante è che potremo muovere nuovamente i passi su un campo di basket.

Anzi due, visto che il nostro staff ha montato un bellissimo campo all’aperto, proprio di fianco al palasport, per poter far giocare più ragazzi possibili, tenuto conto anche dei limiti imposti dalle norme e dai protocolli", continuano dal club. Con la formula del “camp” per i più piccoli, la mattina, e con allenamenti individuali nel pomeriggio, tutte le squadre dell’UBS Foligno Basket progressivamente riprenderanno l’attività. "Siamo contenti, emozionati e pronti per fare in modo che i nostri bambini, i nostri ragazzi e la nostra prima squadra possano lentamente tornare a giocare allo sport più bello del mondo", concludono dal team folignate.