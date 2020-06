Coronavirus, il calciatore positivo del Venezia è l'ex grifone Felicioli

17 giugno 2020 a

Un ex grifone positivo al Coronavirus. E' Gian Filippo Felicioli il calciatore del Venezia, in Serie B, finito in quarantena dopo le risposte positive a due tamponi. Lo ha annunciato lo stesso terzino mancino, a Perugia nella stagione 2018/2019, a rivelarlo su Instagram. "Purtroppo dopo 4 cicli di tamponi tutti negativi, al quinto sono risultato positivo al Covid 19, positività che è stata confermata da un ulteriore tampone.. Fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione; sono dispiaciuto, molto, per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell'infortunio subito ad ottobre, stavo piano piano recuperando la forma migliore" ha raccontato.

Tra l'altro nei giorni precedenti ai tamponi era stato a cena con un altro ex grifone, Nicolò Fazzi attualmente in forza al Padova in Serie C, che si è messo in isolamento fiduciario in attesa dell'esito dei tamponi: il rischio di una positività è concreto anche per il centrocampista che ha giocato a Perugia in due annate diverse.