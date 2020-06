Il Bayern Monaco vince la Bundesliga per l'ottava stagione consecutiva. Il video della festa

17 giugno 2020 a

Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga, il campionato nazionale tedesco, per l'ottava stagione consecutiva. Si tratta del trentesimo Meisterschale nella storia dell club più vincente della Germania. Ma non è stata una passeggiata come questi record possono far pensare. Il tecnico Hans-Dieter Flick è subentrato in corsa, ha dovuto rincorrere i rivali del Borussia Dortmund, gestire la ripartenza dopo lo stop causa Coronavirus e non perdere la bussola in queste ultime settimane in cui ha infilato sette vittorie di fila. Il timbro sul trionfo è arrivato con l'1-0 sul campo del Werder Brema, gol vittoria del solito spietatissimo bomber polacco Robert Lewandowski.

Hans-Dieter Flick ha saputo così conquistare il pubblico ed anche la dirigenza, ottenendo anche il rinnovo del contratto, scalzando anche l’ombra di Erik Ten Hag, candidato da inizio anno per la panchina dei bavaresi. Adesso il suo posto è saldo e sogna di conquistare il Triplete alla sua prima grande possibilità in panchina.