Stasera in tv 17 giugno a "Chi l'ha visto?" i casi di Maddie McCann e Guerrina Piscaglia

Come ogni mercoledì torna stasera in tv "Chi l'ha visto?" il programma che affronta i casi di cronaca su Rai Tre (ore 21,20) condotto da Federica Sciarelli. Si parlerà della scomparsa di Maddie McCann. In studio verranno discussi gli aggiornamenti sulle indagini in merito alla scomparsa della bambina di tre anni avvenuta nel 2007. Maddie si trovava in vacanza in Portogallo con la sua famiglia quando il giorno del rapimento; e da allora si sono perse le sue tracce. Il programma inoltre affronterà un altro misterioso e irrisolto caso di cronaca: la scomparsa di Guerrina Piscaglia.