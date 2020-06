Perugia, la verità di Santopadre sull'offerta ricevuta per cedere la società

17 giugno 2020 a

Santopadre - ospite della trasmissione "Grifo Stadium" su Tef - ha ricostruito i dettagli dell’offerta ricevuta nei giorni scorsi per cedere la società: “Sono offeso e arrabbiato per tutto il vespaio che si è creato. Ho ricevuto una telefonata da Alessandro Gaucci che mi ha chiesto di fare un incontro con l’avvocato Canovi in cui mi hanno mostrato il mandato di una finanziaria italo-maltese che voleva acquistare il Perugia. Ho declinato la proposta. Se si vuole bene al Perugia, a 10 partite dalla fine tirare fuori queste cose credo sia sbagliato, si destabilizza l’ambiente. Rispetto Gaucci e Canovi ma Alessandro ha detto tutto e il contrario di tutto, inizialmente che lui non era interessato e poi che voleva fare il diesse”. Il patron ha poi precisato che eventualmente “il club va venduto alle condizioni ideali. Il Perugia dopo Santopadre deve avere una faccia, un’ azienda dietro che mi dia garanzie di amore, passione, progettualità. Poi conta anche la parte economica ma il Grifo non è in vendita”.