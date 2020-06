"La sostenibilità del calcio": webinar con Ghirelli (Lega Pro) e Calcagno (Aic)

17 giugno 2020 a

a

a

"La sostenibilità del calcio in Italia" è il nuovo webinar in diretta sulla pagina www.giurisprudenza.unipg.it e sul canale Youtube "Studium Generale Perugia". Si parlerà degli scenari futuri del calcio in Italia all'epoca del Coronavirus, del ruolo del sistema delle licenze nazionali, della ripresa dei campionati professionistici tra normativa statale d'emergenza e autoregolamentazione della Figc, del ruolo in pericolo del calcio dilettantistico e delle prospettive economiche. Tra i relatori Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, Umberto Calcagno, vicepresidente Aic, gli avvocati Maila Rocchi, Pierluigi Vossi (Aiac), Stella Frascà (consigliere federale Figc) e Francesco Cerotto (vice coordinatore regionale Aias Umbria). Modera l'avvocato Marco Paone (nell'organismo di vigilanza del Perugia) dopo i saluti di Massimo Rolla (avvocato e coordinatore regionale Aias Umbria) e Andrea Sassi (direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia) e l'introduzione del giornalista Nicola Uras (Corriere dell'Umbria).