Ex grifone va a cena con il giocatore del Venezia positivo al Coronavirus: ora è in isolamento

Nicola Uras 16 giugno 2020 a

a

a

Un ex grifone potrebbe essere positivo al Coronavirus in quanto entrato in contatto con il giocatore del Venezia che, al sesto giro di tamponi, è risultato infetto da Covid. Si tratta di Niccolò Fazzi, attualmente in forza al Padova (Serie C): è stato a cena proprio con il giocatore del Venezia. La positività di quest'ultimo è stata confermata da un altro tampone (ora c'è da capire se potrà fare la quarantena individuale), mentre l'ex biancorosso aspetta l'esito del suo esame medico. Niccolò Fazi, 25anni, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e ha giocato con il Perugia nel 2014/2015 disputando 30 partite e poi nei primi mesi del 2017 collezionando altre 8 presenze. Ora l'esperienza in Serie C e il rischio di essere positivo al virus.