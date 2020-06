Coppa Italia: data e orario della finale. Dove vedere in tv Juventus-Napoli

Nicola Uras 16 giugno 2020 a

Conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia 2019/2020. Si gioca a Roma mercoledì 17 giugno, allo stadio Olimpico tra Juventus e Napoli (a porte chiuse). I bianconeri hanno eliminato il Milan (1-1 a San Siro e 0-0 allo Stadium), i partenopei invece l'Inter (vittoria a Milano 0-1 e pareggio al San Paolo 1-1). Prima sfida con un trofeo in palio per Maurizio Sarri e Rino Gattuso, entrambi con un passato a Perugia. Ma dove si può vedere la partita in tv? I diritti sono della Rai che trasmetterà la partita - fischio d'inizio alle ore 21 - su Rai 1 (ma sarà possibile vederla anche su Raiplay).