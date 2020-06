Napoli-Inter, il gol del pareggio di Mertens, contropiede spettacolare Video

Il Napoli pareggia nel finale del primo tempo contro l'Inter. Un contropiede spettacolare ha permesso a Mertens di siglare la rete dell'1-1 dopo che in apertura di partita, i nerazzurri erano andati in gol con Eriksen direttamente su calcio d'angolo per il momentaneo 1-0 (guarda qui il gol). Sull'1-1 si è chiuso il primo tempo della sfida.

Questa è la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata il Napoli si era imposto col punteggio di 1-0.