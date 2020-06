Coppa Italia, quando si giocherà la finale e come vederla in tv: visibile anche in Ultra Hd 4k

La finale di Coppa Italia di calcio, è in programma mercoledì 17 giugno 2020 allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle 21.

Sarà visibile oltre che su Rai1, anche in Ultra HD 4K sulla piattaforma TivuSat: canale 210 Rai4K.

Il sistema di trasmissione in 4K, in Altissima Definizione (Ultra HD), la migliore attualmente disponibile, consente un’esperienza di visione unica, totalmente immersiva, in grado di portare il telespettatore “dentro” l’evento, per apprezzarne anche i minimi particolari: l’ideale per uno spettacolo sportivo come sarà la finale della Coppa Italia, il primo trofeo della stagione 2019-20 ad essere assegnato, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus e in attesa dello sprint finale per lo scudetto.