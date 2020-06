Napoli-Inter stasera sabato 13 giugno 2020: probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna il grande calcio e torna in televisione, in diretta tv, stasera sabato 13 giugno 2020. Stasera alle ore 21, in uno stadio San Paolo senza pubblico, Napoli e Inter si contenderanno il pass per la finale di Coppa Italia: chi vincerà sfiderà la Juventus che ieri ha eliminato il Milan. Questa è la gara di ritorno e il Napoli aveva vinto la partita di andata per 1-0.

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Napoli-Inter: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Callejon, Fabian Ruiz, Lozano, Llorente, Milik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Moses, Asamoah, Borja Valero, Gagliardini, Sensi, Sanchez, Esposito.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.