Stasera in tv 13 giugno Napoli-Inter. Dove e come vedere la seconda semifinale di Coppa Italia

Si giocherà alle ore 21 e a porte chiuse anche Napoli-Inter, seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/2020. La vincente (1-0 a San Siro per il Napoli, all'andata) affronterà la Juventus che ha eliminato il Milan (clicca qui). Mercoledì 17 giugno si giocherà la finale. Non sono previsti i tempi supplementari in caso di parità al termine dei regolamentari, ma si passerà direttamente ai calci di rigore.

La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro sulla Rai (Rai 1 in questo caso), che detiene i diritti tv. Per chi volesse seguire i match online, potrà farlo in streaming collegandosi alla piattaforma Raiplay e sintonizzarsi sul canale dove è programmato l'evento. Oppure sul canale Rai 4K, al numero 210 della piattaforma satellitare gratuita di Tivùsat.