Coppa Italia, Juventus-Milan 0-0. Bianconeri in finale nonostante l'errore su rigore di Ronaldo

Nonostante un rigore fallito da Cristiano Ronaldo, la Juventus vola in finale di Coppa Italia (in calendario il 17 giugno). Affronterà la vincente tra Napoli e Inter. Allo Stadium, a porte chiuse, basta lo 0-0 contro il Milan dopo l'1-1 di San Siro. I bianconeri partono forte e si riversano nella metà campo avversaria. Al quarto d'ora serve il Var per "pescare" il fallo di gomito di Conti: sul dischetto si presenta Ronaldo ma colpisce il palo (16' clicca qui). Pochi istanti e il Milan resta in dieci: rosso per Rebic che travolge Danilo con una tacchettata sul petto. Donnarumma compie un paio di interventi importanti ma la partita non si sblocca e nella ripresa si trascina senza troppo sussulti sino alla fine. Il pareggio premia i bianconeri.