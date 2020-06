Ternana, Bandecchi chiarisce tutti i dubbi: "Stadio e clinica altrimenti..."

“Uno stadio nuovo e avveniristico e una clinica medica di alta specializzazione a livello diagnostico, terapeutico e di ricerca scientifica. Sono questi i miei progetti per Terni. Le idee e le risorse finanziarie necessarie per portarle avanti ci sono, adesso però attendo il placet della politica locale, indispensabile anche a livello regionale. Se tali risposte dovessero essere di segno positivo saremmo pronti ad attivarci, in caso contrario ne prenderemmo atto e continueremmo a fare calcio con la Ternana ma dirottando gli altri investimenti a Londra, dove sarebbero quasi certamente accolti a braccia aperte”. Stefano Bandecchi chiarisce con un post sul suo profilo Instagram le proprie intenzioni per quanto concerne la Ternana Calcio e il territorio che essa rappresenta.