Colpo Virtus Bologna: contratto pluriennale per Tessitori

Nuovo acquisto della Virtus Bologna, che ha raggiunto un accordo pluriennale con Amedeo Tessitori. "Arrivo in una società ambiziosa con obiettivi importanti e fame di vittoria - ha dichiarato il neoacquisto bianconero - Sono pronto per alzare il mio livello e portare la mia forza ed energia al servizio della squadra. Sono circondato da campioni e talenti che mi sono di esempio. Sono qui per crescere e migliorare". Soddisfatto anche il direttore generale delle Vu Nere Paolo Ronci. "Arriva alla Virtus il centro della Nazionale italiana, con contratto pluriennale. Forte identità e senso di appartenenza sono le basi su cui è nato questo accordo, che ben rappresenta le linee di sviluppo strategico del Club - ha evidenziato - Virtus Segafredo ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione dei giocatori italiani di talento, sintetizzando in una sola frase: Casa Virtus uguale Casa Italia".