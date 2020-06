I tifosi tornano negli stadi? Ricciardi (Oms): "In alcune regioni sarebbe già possibile"

Nel mondo del calcio l'indicrezione circola già da alcuni giorni: si valuta la possibilità di aprire, per piccole quote, alcuni settori degli stadi italiani di calcio (la ripresa, clicca qui) con l'emergenza Coronavirus sempre più sfumata. E in materia si è sbilanciato un peso massimo in materia, Walter Ricciardi. «Riaprire gli stadi al pubblico anche solo parzialmente? È una ipotesi che si farà nel momento in cui la circolazione del virus sarà ridotta ai minimi termini» ha detto il consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2. «Teoricamente in qualche regione si potrebbe già aprire. E dico teoricamente. Ma è importante che queste manifestazioni non possono prescindere dalle misure di sicurezza e farle rispettare a migliaia di persone è difficile. Non è da scongiurare il rischio, bisogna prepararsi per fare in modo che sia ridotto», ha aggiunto Ricciardi