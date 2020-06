Ross Brawn, le otto gare di Formula Uno valgono il titolo Mondiale

"In teoria le otto gare europee costituiranno un campionato Mondiale". Lo ha dichiarato Ross Brawn, Amministratore delegato della Formula 1, ad Autosport. "È stata una sfida mettere insieme la stagione europea. Due o tre settimane fa, un mese fa, sembrava impossibile. Ma ora abbiamo un calendario decente", ha aggiunto. Sulla possibilità di aggiungere altre gare al Mondiale dopo quella di Monza, Brawn ha detto: "La situazione cambia quasi quotidianamente. In generale sta migliorando, ma ci sono ancora alcuni paesi che stanno attraversando la fase peggiore. Quindi dobbiamo vedere quanto velocemente sono in grado di recuperare. Il Messico è un paese in cui vogliono ancora fare una gara, ma al momento sono in preda alla pandemia". "Ci sono varie opzioni. Penso che saremo in grado di mettere insieme una stagione decente. Non posso onestamente dire che forma avrà, ma penso che ci saranno abbastanza gare per fare una buona stagione", ha concluso Brawn