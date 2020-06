Alexi Lalas compie 50 anni: storia del primo americano in Serie A, più rocker che difensore

Iconico, con quell'aria più da rocker che da calciatore. Stiamo parlando di Alexi Lalas. Ve lo ricordate? Fu il primo calciatore americano a giocare in Serie A, nel neopromosso Padova. Ci arrivò nell'estate 1994, dopo i mondiali negli Usa. Capelli lunghi, pizzetto rosso, alla fine si fece apprezzare anche come difensore. Oggi 1 giugno compie 50 anni. Forse davvero più a suo agio con la chitarra in mano che con il pallone tra i piedi, partecipò anche a un tour europeo di supporto ai connazionali Hootie & the Blowfish, mentre come musicista ha composto anche cinque album. In Italia ballò due stagioni tra A e B sempre con il Padova: 44 partite e 2 gol (uno al Milan), utili a fargli vincere il premio di miglior calciatore americano nel 1995. Poi tornò in Major League Soccer giocano con i New England Revolution (1996 e 1997), i MetroStars (1998), i Kansas City Wizards (1999) e i Los Angeles Galaxy (2001-2003). Si è ritirarto dopo 96 presenze e 9 gol per la nazionale statunitense. Leggendario.