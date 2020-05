Formula 1, la prima volta dal 1950: due gare nello stesso circuito

Il boss della Red Bull Helmut Marko, che ha lavorato intensamente per il Grand Prix negli ultimi mesi, ha ripetutamente sottolineato che "questo sarà il primo evento sportivo mondiale e sarà una grande pubblicità per l’Austria e la Stiria". Sarà la prima volta nella storia della Formula 1 (da quando è stata fondata nel 1950) che due gare si svolgeranno nello stesso circuito all’interno della stessa stagione e, inoltre, entro una settimana. Secondo le intenzioni degli organizzatori, il Mondiale di F1 dopo l'esordio in Austria al Red Bull Ring dovrebbe proseguire poi con il Gran Premio di Ungheria il 19 luglio e con due gare a Silverstone ad inizio agosto. Nel caso in cui la F1 non ottenga una limitazione alle restrizioni dal governo britannico, è pronta l’alternativa con due gare sul circuito di Hockenheim in Germania.