Ternana, Bandecchi annuncia la data di Coppa: "Vogliamo vincere tutto"

“Riprendere l’attività agonistica è rischioso per la salute pubblica, visti i dati non ancora rassicuranti circa la pandemia Covid 19, perlomeno in Lombardia, Piemonte e Liguria. Tuttavia prendiamo atto di questa scelta e la rispettiamo. Anzi, voglio ribadirlo a chiare lettere, noi siamo prontissimi a tornare in campo, con la ferma intenzione di vincere Coppa Italia e play off”. Stefano Bandecchi appare motivatissimo, sebbene consapevole delle difficoltà che si profilano per la sua Ternana. “Intanto – precisa il presidente rossoverde – si tratta di difficoltà di natura esclusivamente tecnica, vedi indubbio valore delle nostre avversarie, mentre sul piano economico, logistico e organizzativo siamo perfettamente a posto. Insomma, nessun problema per lo scrupolo rispetto dei rigorosi protocolli sanitari indicati dal comitato scientifico (ne scriviamo a parte, n.d.r.). E ovviamente nessun problema per le spese logistiche inerenti viaggi, trasferte e ritiri”.

A quanto pare lo stesso discorso non sarebbe valido per tutte le squadre aventi diritto a disputare i play off…

“Come uomo di sport provo profondo rammarico, ma la realtà è questa e bisogna prenderne atto. Chi non può o non vuole affrontare determinati esborsi deve chiamarsi fuori, accettando la sconfitta a tavolino come unica conseguenza della propria scelta. Del resto non esistono soluzioni alternative”.

Quanto sono impegnativi gli spareggi promozione?

“Moltissimo, non potrebbe essere altrimenti. Nel calcio, come nella vita e forse anche di più, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Noi vogliamo vincere entrambe le manifestazioni nelle quali siamo in corsa ma conosciamo e rispettiamo la forza dei nostri rivali. Al contempo però siamo consci delle nostre doti e quindi intendiamo perseguire con tenacia i nostri obiettivi. Obiettivi difficili da perseguire, ma niente affatto irraggiungibili”.

Dunque la Ternana sogna promozione in B e conquista della Coppa Italia?

“Non si tratta di un sogno, ma di un progetto, complicato eppure realizzabile se perseguito con umiltà massima e impegno totale. Ovviamente vincere la finale di Coppa Italia, alla quale approdiamo dopo un percorso straordinario costellato da 8 successi e un pareggio, ci consentirebbe di aggiudicarci un trofeo prestigioso e di disputare gli spareggi promozione come terzi anziché come quinti, con evidenti e innegabili vantaggi. Pertanto quella finale, in gara secca o articolata tra andata e ritorno, va disputata prima dei play off, immagino tra 24 e 28 giugno”.