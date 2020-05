Nuova Tiberis, è fatta con allenatore e responsabile tecnico

La Tiberis 1914, così con tutta probabilità si chiamerà al via della prossima stagione agonistica, muove i primi passi. Il primo tassello sistemato dalla dirigenza e dal diesse Moreno Pompei è quello del nuovo allenatore. Salutato Simone Rubeca, salito in corsa per un trimestre l'anno scorso ("tutta la società ci tiene a ringraziarlo - fanno dal club - per il lavoro svolto a Umbertide e gli fa i migliori auguri per il prosieguo della carriera"), in panchina torna un umbertidese doc, quel Gabriele Pannacci che proprio con Pompei ha vissuto stagioni esaltanti a Pierantonio e Montecorona e che torna così in pista a due anni di distanza dall'esperienza alla guida del Montecastelli. "Gabriele - fa il diesse Pompei - è un maestro nella gestione del gruppo, ci conosciamo alla perfezione- Ha scelto di misurarsi ancora una volta con una categoria difficile come la Promozione prima di andare in pensione - sorride il diesse -. La scelta è ricaduta su di lui per le sue indubbie qualità e per il fatto che risponde in piano al nostro progetto di una Tiberis a chilometri zero". In questa direzione, va anche il coinvolgimento di 10 dirigenti umbertidesi che hanno dato la propria disponibilità a rientrare nei ranghi e i cui nomi verranno ufficializzati nel corso della prima assemblea di fine giugno. Anche lo staff tecnico della prima squadra sarà "fatto in casa", lo stesso dicasi per la rosa da costruire per Pannacci. Altra novità delle ultime ore è la scelta del nuovo responsabile tecnico del club, che sarà Fausto Acori che ha fatto suo il progetto Tiberis e che supervisionerà tutte le attività. Proseguono poi le manovre per un nuovo settore giovanile che possa mandare in campo squadre dagli Esordienti ai più piccoli.