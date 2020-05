La Ternana in campo il 28 giugno con la Juventus, ora i tamponi

Comincia a delinearsi lo scenario concernente la serie C. Infatti trapelano, in attesa di comunicati ufficiali, le prime indicazioni circa le proposte del Consiglio Direttivo di Lega Pro. Ovviamente tali indicazioni sono destinate ad essere vagliate dal Consiglio Federale in programma tra mercoledì 3 giugno e il lunedì seguente ma offrono un primo, significativo quadro della situazione.

Tempistiche e modalità

Si torna in campo domenica 28 giugno, presumibilmente con la finale di Coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23, in gara secca oppure articolata tra andata e ritorno. Dunque, in analogia con la serie A, precedenza concessa alla Coppa. Scelta logica, anzi doverosa, per assegnare un trofeo e per concedere alla vincente il diritto di approdare come terza classificata, con tutti i vantaggi da questo derivanti, ai play off, che dovrebbero iniziare domenica 12 luglio, in contemporanea rispetto ai play out o subito dopo. Con una differenza sostanziale. La partecipazione agli spareggi salvezza sarebbe obbligatoria per le squadre che occupano penultimo, terz’ultimo, quart’ultimo e quint’ultimo posto (con retrocessione diretta per le ultime in classifica) mentre gli spareggi promozione sarebbero su base volontaria, con inevitabile sconfitta a tavolino per chi dovesse rinunciare.

Fere sui blocchi di partenza

Ovviamente prontissima la Ternana, che non ha problemi di natura economica, logistica e organizzativa, a cominciare dal rispetto scrupoloso dei protocolli legati alla pandemia Covid 19. Dopo i test sierologici (tutti negativi) effettuati la scorsa settimana si predispongono a partire da mercoledì i tamponi, come annunciato dal presidente Stefano Bandecchi sul suo profilo Instagram.