Federer è l'atleta che ha guadagnato di più nell'ultimo anno: 106 milioni di euro. Sul podio Ronaldo e Messi

Roger Federer è in cima alla classifica annuale di Forbes dei 100 atleti "paperoni", mentre Naomi Osaka, ventinovesima è la prima donna presente in graduatoria. King Roger dal quinto posto dell’anno scorso balza in vetta, per la prima volta nella sua carriera, grazie a un totale di 106,3 milioni di guadagni negli ultimi 12 mesi. I 37,4 milioni incassati dalla Osaka le consentono di superare la regina dello scorso anno, Serena Williams, 33/a. La giapponese e l’americana sono le sole donne presenti nella classifica di quest’anno. Sul podio lo juventino Cristiano Ronaldo (105 milioni) seguito da Lionel Messi (104 milioni), primo nel 2019. A completare la top five il brasiliano del Psg, Neymar, e la stella Nba LeBron James, che possono vantare rispettivamente 95,5 milioni e 88,2 milioni di entrate. Complessivamente i 100 atleti più pagati hanno guadagnato 3,6 miliardi di dollari nell’ultimo anno, con un calo del 9% rispetto ai 12 mesi precedenti.

