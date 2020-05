Allegri si dà all'ippica: la sua cavalla Ossun Set ultima in Francia. Sui social Max come nella Mandrakata

Il debutto ufficiale di Massimiliano Allegri nel mondo dell’ippica è da dimenticare. La cavalla dell’ex allenatore della Juve (ex ex giocatore del Perugia) ha chiuso all’ultimo posto la gara di Vichy, in Francia. Ossun Set è filata subito al comando, ma negli ultimi metri del rettilineo finale è stata superata dalla avversarie e ha chiuso ottava. La cavalla di 3 anni appartiene per il 50% al tecnico livornese e per il restante 50 a tre altri comproprietari. Ufficialmente il terreno per France Galop era "souple" (gradazione 3,6), in realtà era ben più scorrevole e questo potrebbe aver condizionato Ossun Set, che l'ultima volta era andata forte su pista pesante. E sui social i paragoni con la Mandrakata si sprecano.

#Allegri si dá all’ippica ma la sua puledra arriva ultima: ecco la reazione di mister Gabbione | https://t.co/ysVL1LbizS pic.twitter.com/fiW1imah7q — Tackle Duro (@tackleduro) May 28, 2020