Coronavirus, un team di Formula 1 fa fuori 1200 dipendenti

La McLaren annuncia il taglio di 1200 dipendenti a causa dell’epidemia di coronavirus. La decisione è stata presa in virtù "della cancellazione di eventi di motorsport, della sospensione delle attività produttive e di vendita al dettaglio in tutto il mondo e la riduzione della domanda di soluzioni tecnologiche". I licenziamenti riguardano anche la Formula 1: secondo quanto riporta la BBC la scuderia britannica dovrà fare a meno di 70 persone. "Abbiamo in programma di tornare a crescere con un modello di business sostenibile e chiaro", ha sottolineato il presidente esecutivo della McLaren Paul Walsh.