Thyrus, il presidente è arrabbiato: "Ma quanto costano le utenze dell'acqua?"

“Vorrei far presente il problema relativo all’utilizzo dell’acqua. Le società a Terni pagano in maniera maggiore l'utenza rispetto a quelle domestiche. Sono due anni che mi muovo in questo ambito ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta”.Il presidente della Thyrus, Sandro Corsi, non si ferma qui, rilanciando anche sull’argomento dei rimborsi per il futuro. Qui Corsi va in controtendenza rispetto ai suoi colleghi: “Non abbiamo chissà quali rimborsi ma non vedo il motivo di levarli a ragazzi che si impegnano tutto l’anno sia negli allenamenti che nelle partite domenicali. Il tema semmai ruota intorno all’entità del rimborso. Noi lo adatteremo in base alle entrate societarie".