Michele Bartoli compie 50 anni. Il video dei suoi successi più importanti: dal Fiandre alla Liegi

Michele Bartoli compie 50 anni. Il ciclista pisano è stato uno dei più grandi cacciatori di classiche, soprattutto quelle del Nord. Pochi italiani hanno vinto come lui: Giro delle Fiandre (1996), Liegi-Bastogne-Liegi (1997, 1998), Freccia Vallone (1999), Amstel Gold Race (2002), Giro di Lombardia (2002, 2003) più la Coppa del Mondo (1997, 1998). Ora Bartoli ha un centro sportivo per la preparazione dei corridori (ha seguito anche Bernal per un periodo, clicca qui) e rappresenta sempre un modello per gli atleti da gare di un giorno. "Nessuna nostalgia del passato, l'unico cruccio di aver scoperto tardi la Roubaix... si adattava perfettamente alle mie caratteristiche. Ora mi rivedo in Alaphilippe e mi piace sempre Nibali che può ancora vincere gare importanti" ha dichiarato in una recente intervista a La Stampa.