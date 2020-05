Spadafora: "Serie A al via il 13 o 20 giugno. Sky faccia vedere i gol in chiaro. In estate la riforma"

“Il nuovo protocollo proposto dalla Figc per la ripresa del campionato è arrivato. È molto simile nelle regole a quello per gli allenamenti” ha annunciato il ministro Vincenzo Spadafora a proposito della eventuale ripartenza della Serie A, per la quale “le due dati possibili sono il 13 o il 20 giugno. Giovedì prossimo ho convocato Figc e Lega per valutare insieme, anche in base all’andamento dell’emergenza sanitaria, la data e decidere insieme se e quando riprendere” ha spiegato il ministro per le politiche giovanili e lo sport. Il ministro ha poi aggiunto una considerazione: “Diciamo che da questa emergenza, paradossalmente, sono emerse anche tutte le criticità del calcio e dello sport in generale che noi affronteremo nelle riforma generale che porteremo in approvazione prima dell’estate. E lavoriamo per il professionismo nel calcio femminile”.

"Molti in questi giorni mi hanno chiesto di fare riferimento al modello tedesco, Sky in Germania ha trovato l’accordo per trasmettere la diretta gol delle partite. Credo che dovremo assolutamente pensarci anche in Italia perché eviterà assembramenti in luoghi pubblici e bar qualora riprendesse il campionato. Io sono disponibile come Governo se serve a mettere nello stesso provvedimento anche le norme che serviranno per consentire anche all’Italia di trasmettere ’diretta gol’..." ha spiegato Spadafora.

