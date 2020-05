Materazzi e Barzagli si danno al padel: i due campioni del mondo apriranno un centro alle porte di Perugia

Marco Materazzi e Andrea Barzagli presto soci. Lo racconta firenzeviola.it. I due campioni del mondo di Berlino 2006 apriranno a ottobre un centro per giocare a padel alle porte di Perugia. Materazzi (46 anni), ex biancorosso, ormai abita da anni con la sua famiglia nel capoluogo umbro mentre a breve si avvicinerà anche Barzagli (39 anni) dopo l’addio alla Juventus. Quest'ultimo, originario di Fiesole, è sposato con Maddalena Nullo (32 anni) originaria di Todi, insieme hanno due figli, e hanno deciso di abitare in Umbria dove l'ex difensore bianconero ha già trascorso il lockdown. Proprio la volontà di stare vicino alla famiglia è stato il motivo per cui Barzagli ha deciso di lasciare il ruolo di collaboratore nello staff tecnico di mister Sarri.

Guarda anche il video della diretta Instagram tra Vieri e Materazzi.