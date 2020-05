Juventus su Neymar, l'indiscrezione dalla Spagna: "Tentativo dei bianconeri, il brasiliano ha rifiutato"

«La Juve ha provato ad acquistare Neymar, grazie anche all’aiuto del regime fiscale presente in Italia. Il brasiliano, però, non ha voluto assolutamente accettare e ha rifiutato la proposta perché il suo desiderio è quello di tornare al Barcellona». È il retroscena di mercato raccontato dal giornalista di Mundo Deportivo, Roger Torello. «Vedremo cosa succederà quest’estate - prosegue Torello - se il Psg dovesse accettare degli scambi, potrebbe accadere qualcosa di importante. In caso contrario, se i francesi dovessero chiedere soltanto cash, sarebbe difficile giungere ad un accordo per la complicata situazione economica lasciata dall’emergenza Coronavirus».

Leggi anche: Ronaldo, il nuovo look.