Tra le riconferme arriva anche quella di Luisa Casillo, la centrale campana di San Giuseppe Vesuviano difenderà la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia per la terza stagione consecutiva. Classe 1988 vanta esperienze in A1 fatte precedentemente con realtà come Scandicci e Novara, oltre alla Sirio Perugia dove esordì nel massimo campionato nella stagione 2008-2009. Con i suoi 188 centimetri ed una grinta che gli è valso il soprannome di "Pantera", si conferma una delle sicurezze di coach Fabio Bovari anche nella prossima stagione. La conferma di Casillo arriva dopo quelle di Veronica Angeloni e Giada Cecchetto.