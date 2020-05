E' morto Gigi Simoni, l'ex allenatore dell'Inter aveva 81 anni. Il mondo del calcio in lutto

Lutto nel mondo del caclio. Gigi Simoni è morto all'età di 81 anni. L'ex allenatore in nerazzurro ha conquistato la Coppa Uefa e versava in condizioni critiche da tempo. Il 22 giugno scorso era stato colto da malore mentre si trovava nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) e fu costretto al ricovero.

La Cremonese lo nominò "allenatore del secolo". Un lungo e avvincente percorso dalla provincia fino alle grandi piazze come Napoli, Torino e Milano.

"Con l'Inter ho toccato il cielo con un dito e uno scudetto (quasi) vinto". Nella notte magica di Parigi sollevò le braccia in segno di trionfo, abbracciò il brasiliano Ronaldo che lo portò sul tetto d'Europa assieme al "Cholo" Simeone e a Ivan Zamorano. Era il 1998 e gli sembrò di toccare il cielo con un dito dopo aver fatto tanta gavetta: 8 promozioni nei campionati professionistici (7 in Serie A, una in Serie C1), 3 successi nel torneo cadetto e un'avventura che lo ha portato anche sulle panchine di Genoa, Brescia, Pisa, Lazio, Empoli, Cosenza, Carrarese, Piacenza, Cska Sofia, Ancona, Siena, Lucchese, Gubbio.