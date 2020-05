Medici in prima linea, a Gubbio arrivano le dimissioni di Corbucci

ll professor Giangiacomo Corbucci, medico sociale del Gubbio non arretra di una virgola: “L’ho detto e lo confermo: se si ricomincia a giocare mi dimetto”. E prosegue: “Per effettuare tamponi ogni 3 giorni, e sierologici settimanali, a parte i costi insostenibili per i club di Serie C, servirebbero circa 55mila tamponi e 20mila test sierologici. A tanto ammonterebbe il “pacchetto sicurezza” delle 60 squadre in caso di ripartenza del campionato. E questi non sono numeri buttati lì a caso, ma esattamente quelli indicati dal rappresentante della Commissione Medica Federale, il dottor Braconaro. A tutto ciò si devono aggiungere i costi diretti e indiretti per l’attuazione del protocollo”. “Un protocollo - continua - che si sta tentando di edulcorare per renderlo di più facile applicazione ma che, per forza di cose, lo renderà meno sicuro per la salute dei calciatori, dello staff, di quanti orbitano nel giro della squadra. E per questo, e per tanto altro, se non cambiano le cose io confermo le mie dimissioni da responsabile medico dell’As Gubbio. Perché non esistono i presupposti per garantire il “rischio zero” da contagi”. “Perché in ultima analisi - conclude - non piego la schiena alla logica del potere e dei soldi seguendo la quale si può calpestare tutto, mettendo in secondo piano la salute che, invece, è il primo bene che va difeso a tutti i costi e contro tutto e tutti. Non si può pensare a un protocollo “light”, come dicevo, quindi più fattibile per le società di Lega Pro, perché tale protocollo non sarebbe deontologicamente corretto né sufficiente a tutelare gli atleti e lo staff. Non esiste e non deve iniziare a esistere una salute di Serie A e di Serie B e di Serie C”.

Il direttore sportivo Giammarioli ha una sua idea e una spiegazione sul perché il Consiglio Federale non abbia detto stop al campionato di Serie C nonostante l’assemblea dei presidenti avesse votato in questo senso.

“Tutti i problemi sono scaturiti sulla quarta promozione - dice Giammarioli - questo ha scatenato dibattiti di cui non avevamo bisogno in un momento così”.

A questo punto l’incontro del 28 con il ministro Spadafora diventa decisivo e tutto dipenderà dai dati epidemiologici sulla diffusione del Coronavirus. È d’accordo?

“La curva dei contagi si è abbassata, ma come sappiamo, basta poco per accendere nuovi focolai. Speriamo che il 28 la situazione sia ancor più migliorata, anche se bisognerà stare attenti lo stesso per una percentuale di rischio. Non so se la decisione di ricominciare a giocare abbia delle ragioni che non conosciamo, mi è difficile trovarle”.