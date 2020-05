Morto il giornalista Claudio Ferretti. Voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" e volto del Tg3

Morto il giornalista Claudio Ferretti. Aveva 77 anni. Figlio del noto radiocronista Mario Ferretti (1917-1977), entrò alla Rai come collaboratore nel 1963 e venne assunto avendo vinto il concorso per radiotelecronisti del 1968. Negli anni settanta e ottanta fu una delle voci più popolari della trasmissione "Tutto il calcio minuto per minuto". Oltre al calcio, come inviato seguì l'atletica, il pugilato (sua la radiocronaca del primo match tra Benvenuti e Monzon) e in particolare il ciclismo. Nel 1988, passò alla televisione, diventando conduttore della principale edizione del TG 3 nazionale e successivamente di programmi quali È quasi goal (con Sandro Ciotti), Anni azzurri, Telesogni e L'una italiana, dei quali fu anche curatore. Nel 1993 fu a capo della redazione sportiva del TG3; poi di quella culturale. Dal 1998 al 2000, al Giro d'Italia condusse "Il processo alla tappa", prima edizione moderna della trasmissione inventata da Sergio Zavoli. Negli anni Duemila intensifico la sua attività di scrittore.

