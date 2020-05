Danilo Petrucci si allena al crossodromo Miravalle: "Che emozione". Il video

Danilo Petrucci dopo il lungo lockdown è tornato a sgasare e lo ha fatto domenica al Miravalle di Montevarchi. Il Moto Club Brilli Peri, applicando alla lettera le norme anti Coronavirus nell’ambito delle attività sportive, ha preparato l’impianto ed ha riaperto i cancelli per gli allenamenti. Per tenersi in forma si è presentato Petrucci, pilota della Moto GP che nel 2019 ha trionfato al Gp d'Italia al Mugello. Il ventinovenne umbro di Terni, pilota ufficiale Ducati, ha raccontato così il suo ritorno in sella a Montevarchi dopo il precedente test al crossodromo di Monte Coralli in Emila. “Ero stato l’ultima volta a Miravalle nel 2002, avevo 12 anni, per le finali del campionato italiano minicross” ha ricordato Petrucci. “Ho provato subito una grande emozione, ho rivisto con gli occhi di oggi quei flash che rimangono nella memoria di un bambino; e poi ho trovato una pista completamente cambiata, la più completa tra quelle che ho frequentato ultimamente" ha concluso.

