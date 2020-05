Perugia, Ternana e Gubbio ritornano in campo: i campionati devono finire

I campionati di Serie A, B e C vanno avanti, l'unico stop è nei dilettanti. Questo secondo indiscrezioni è l’orientamento della Figc nell’ambito del Consiglio federale ancora in corso. In Umbria ritornerebbero in campo, stando a quanto sta maturando in seno alla riunione, il Perugia in serie B con la prima gara in trasferta ad Ascoli, la Ternana e il Gubbio in serie C con il club rossoblù che era assolutamente contrario e il team rossoverde, al contrario, favorevolissimo. Oltre alla stagione regolare, si disputeranno poi play off e play out in C e in B per arrivare a promozioni e retrocessioni sul campo.

Luca Mercadini